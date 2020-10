Hun var racerkører, men skiftede så til porno. Og da Renèe Gracie overvejede at skiftede tilbage igen, blev hun mødt af en kold skulder.

Det har gjort den 25-årige australier godt og grundigt rasende.

»Det er sjovt, og det er så selvmodsigende, fordi de solgte mig som en 'sex sælger'- og en godt udseende-kører. Nu, når jeg er i en branche, hvor jeg tjener penge på mit gode udseende, vil de ikke have noget med mig at gøre,« lyder svadaen fra Renèe Gracie ifølge australske Daily Telegraph.

Hvad er det så, der er sket? Jo, Renèe Gracie blev i 2015 en del af det første team med to kvinder i det australske Bathurst 1000-løb hos Supercars. Men sidste år trak hun sig fra Supercars for at skabe sig en karriere i pornobranchen med en profil hos OnlyFans.

Vis dette opslag på Instagram What do you think I'm looking at? Et opslag delt af RENÈE GRACIE (@renee_gracie) den 12. Okt, 2020 kl. 1.30 PDT

Det tjener hun angiveligt omkring 115.000 kroner om ugen på, og nogle af de penge overvejede Gracie at bruge til et comeback til motorsporten, sagde hun i juli. Og siden valgte Supercars angiveligt at tage afstand fra Gracie.

Det er det, hun er rasende over nu. For det er dobbeltmoralsk ifølge den 25-årige australier.

»De ville gerne lukrere på det. Nu er jeg i den branche, jeg er, og jeg har lavet skiftet, og så vil de ikke have noget med det at gøre. De hævder at promovere kvinder. De vil så gerne have en kvinde, men på samme tid vil de ikke rigtig,« siger Renèe Gracie.

Dermed kommer hun næppe til at gøre comeback hos australske Supercars, men det kan jo være, at der er andre, der ser potentialet i en kvindelig kører.