Antidopingmyndighederne skal have hjælp af politiet, hvis man skal doping til livs, mener Danmarks Skiforbund.

Skal man bremse bloddoping i sportsverdenen, er en decideret kriminalisering den eneste vej frem.

Sådan lyder det fra Danmarks Skiforbund i lyset af dopingsagerne ved det netop overståede VM i langrend.

- Bloddoping er utrolig svært at kontrollere, for det er jo dit eget blod, du sprøjter ind.

- Jeg tror, at vi er på vej ned ad det rigtige spor, når man arbejder som Tyskland eller Østrig, hvor det er decideret ulovligt. Først da kommer vi tættere på en ren sport. Desværre, siger Kenneth Bøggild.

Som loven er nu, fører brud på dopingreglerne i Danmark "kun" til karantæner udstedt af idrætsorganisationerne.

Hvis brug af doping bliver kriminaliseret, vil politiet få langt større beføjelser til at jagte og retsforfølge dopede sportsudøvere.

Doping er kriminelt i lande som Tyskland og Østrig, og afsløringerne ved VM i langrend opstod netop som resultat af et politisamarbejde med samtidige razziaer i begge lande.

Langrendsløberen Max Hauke blev taget på fersk gerning i færd med at føre sit eget blod tilbage i årerne, og i Tyskland løb politiet storm på en lægeklinik i Erfurt, hvor op imod 50 blodposer blev fundet og beslaglagt.

- Det var en politimæssig efterforskning, som jo er noget mere tæt, end når antidopingmyndighederne banker på din dør.

- Politiet har nogle lidt andre metoder, som gør, at de er i stand til at komme et lag længere ned, siger Kenneth Bøggild.

I alt fem langrendsløbere blev anholdt under razziaen, men der var hovedsageligt tale om forholdsvis middelmådige udøvere, der er et godt stykke fra den absolutte verdenstop.

Netop det faktum vækker bekymring i Danmarks Skiforbund, fordi det er et tegn på, at bloddoping har bredt sig i feltet.

- Vi taler altså om, at de har brugt en blodcentrifuge. Det kommer du normalt ikke bare i nærheden af. Det ser jeg lidt som et symptom på, at det nu er så tilgængeligt, at menigmand kan købe sig til det.

- Det er blevet så synligt, at selv folk langt nede i rækkerne kan blive fristet af det. Det er det, der bekymrer mig mest, siger Kenneth Bøggild.

Langrend har været ramt af en stribe dopingsager gennem årene, og i Det Internationale Skiforbund (FIS) frygter man, at skandalerne i sidste ende kan slå sporten ihjel.

- Hvis dem, der betaler gildet, hvilket vil sige tv-seerne, får den opfattelse, at det er snyd og bedrag det hele, så kan man ikke sælge tv-rettighederne.

- Tilgangen af unge mennesker i de tunge lande om Norge, Sverige, Tyskland og Italien kommer også til at lide under det.

- For hvem vil anbefale de unge mennesker at begynde på langrend, hvis det flyder med doping alle vegne, spørger Kenneth Bøggild.

