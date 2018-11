Marcel Hirscher tog karrierens 59. World Cup-sejr, da de mandlige skiløbere åbnede sæsonen.

Syv år i træk har Marcel Hirscher vundet de alpine skiløberes samlede World Cup, og østrigeren ser ikke ud til at være mæt endnu.

Hirscher vandt efter en spændende duel med norske Henrik Kristoffersen sæsonens første World Cup-afdeling - et slalomløb i Levi i Finland.

De to slalomspecialister er sluttet som nummer et og to i slalomløbernes World Cup i de seneste tre sæsoner, og de indledte den nye sæson i vanlig suveræn stil.

Hirscher var hurtigst i første gennemløb, hvor han slog Kristoffersen med 0,07 sekunder.

Nordmanden leverede derefter et stærkt andet gennemløb, hvor han især i den nederste del af pisten fik fart i skiene.

Det satte Hirscher under pres, men det er ikke uden grund, at den 29-årige østriger har vundet 59 World Cup-løb, heraf 28 i slalom.

På en dag, hvor mange af konkurrenterne fejlede på den teknisk krævende bane, holdt Hirscher hovedet koldt og endte med at udbygge forspringet til Kristoffersen med yderligere 0,02 sekunder.

Svenskeren André Myhrer endte på tredjepladsen.

World Cuppen skulle efter planen have åbnet med et storslalomløb i Sölden for tre uger siden. Men løbet blev aflyst på grund af dårligt vejr på den østrigske gletsjer.

/ritzau/