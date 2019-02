Mikaela Shiffrin tror på, at hendes træning i Norge er godt givet ud forud for de næste VM-løb.

Konkurrenterne skal kigge sig over skulderen i kvindernes slalomkonkurrencer ved alpin-VM i svenske Åre.

Amerikaneren Mikaela Shiffrin er nemlig mere end klar til at kæmpe med om guldet på ny efter at have holdt en pause.

5. februar vandt hun guld i disciplinen Super-G. Men siden har hun været i Norge for at fokusere på sin tekniske træning.

De alpine skilegender Bode Miller og Lindsey Vonn har åbent undret sig over, at Shiffrin ikke har stillet op i flere konkurrencer.

Men det er der en god grund til, fortæller Mikaela Shiffrin.

- Jeg føler mig mere frisk før de næste konkurrencer (slalom og storslalom), og jeg har fokuseret på at træne godt.

- Det er vigtigt for mig at stille til start i storslalom og slalom og føle, at jeg er godt kørende, skriver hun på sociale medier.

De ni dage uden konkurrencer betød blandt andet, at Shiffrin ikke var med i kvindernes styrtløbskonkurrence søndag.

Det var Lindsey Vonns sidste løb som professionel, og hun sluttede karrieren med en bronzemedalje.

Forinden havde Vonn sendt en stikpille til Shiffrin.

- Hun kunne have vundet alt i Åre. Jeg er skiløber, og jeg vil konkurrere i alle de løb, hvor det er muligt for mig. Jeg respekterer hendes beslutning. Det er tydeligvis hendes beslutning.

- Hun har potentialet og 100 procent sikkert evnerne til at sikre en medalje i alle fem discipliner. Så jeg forstår det ikke, men jeg håber, hun vinder guld i storslalom og slalom, sagde Lindsey Vonn ifølge nyhedsbureauet AP.

Selv fokuserer Shiffrin på, at det føles som "en ny begyndelse på VM" at vende tilbage til Åre.

- Jeg er virkelig spændt og ser frem til de næste to løb. Jeg har det godt fysisk, og jeg ser frem til det, siger amerikaneren.

I en alder af 23 år har Shiffrin vundet tre olympiske medaljer - to af guld og en af sølv. Hun har desuden fire guld- og en sølvmedalje fra VM på cv'et.

