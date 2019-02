Lindsey Vonn siger farvel efter VM i styrtløb søndag. Hun forstår ikke, at Mikaela Shiffrin ikke stiller op.

Skidronningen Lindsey Vonn siger farvel til en glorværdig karriere, når kvinderne søndag kaster sig ud i styrtløbet ved VM i svenske Åre.

Den 34-årige amerikaner meddelte før VM, at hun afbryder resten af sæsonen og indstiller karrieren efter VM.

I kulissen står 23-årige Mikaela Shiffrin klar til at overtage titlen som dronningen af skisporten.

Shiffrin har i forbindelse med VM valgt at satse på storslalom og slalom ud over super-G-titlen, som hun allerede har sikret sig.

Shiffrin stillede derfor ikke op i kombineret tidligere på ugen, og hun er heller ikke med søndag i styrtløbet.

Den prioritering forstår Lindsey Vonn overhovedet ikke.

»Hun kunne have vundet alt i Åre. Jeg er skiløber, og jeg vil konkurrere i alle de løb, hvor det er muligt for mig. Jeg respekterer hendes beslutning. Det er tydeligvis hendes beslutning.«

»Hun har potentialet og 100 procent sikkert evnerne til at sikre en medalje i alle fem discipliner. Så jeg forstår det ikke, men jeg håber, hun vinder guld i storslalom og slalom,« siger Lindsey Vonn ifølge nyhedsbureauet AP.

Lindsey Vonn den 20. januar 2018. Foto: TIZIANA FABI

Den tidligere skistjerne Bode Miller bakker Lindsey Vonn op.

»Folkene omkring Shiffrin træffer de beslutninger, de mener er bedst. Det er ikke op til mig at kritisere deres beslutninger, men jeg ville helt sikkert have haft hende til at stille op (i de øvrige discipliner, red.),« siger Bode Miller.

Hovedpersonen selv tager det ganske stille og roligt.

»Jeg er smigret over, at Bode og Lindsey mener, at jeg ville være kandidat til medaljer i alle fem discipliner ved VM.«

»Men som den, der har forsøgt at stille op i alle discipliner i denne sæson, og som har vundet i alle discipliner i denne sæson, kan jeg sige, at ikke en eneste af de sejre var nem. Nemme sejre findes ikke,« skriver Shiffrin på Instagram.

Lindsey Vonn stopper karrieren med 82 World Cup-sejre søndag. Hun når dermed ikke op på siden af legenden Ingemar Stenmark, der vandt 86 World Cup-sejre.

Til sammenligning har Shiffrin allerede vundet 56 gange i World Cuppen.

Shiffrin har endnu ikke meddelt, om hun dukker op til Lindsey Vonns sidste løb søndag.

»Hun har sit hold og sine egne ting, og jeg har mine. Vi arbejder ikke sammen, og jeg ser hende ikke særlig tit. Hun træner aldrig med os, og jeg kender hende helt ærligt ikke særlig godt.«

»Det er lidt interessant, at jeg faktisk ikke kender hende, men jeg tror, vi har stor respekt for hinanden, og jeg ønsker hende det bedste i fremtiden.«

»Jeg tror, hun kommer til at slå alle rekorder, og der er ligesom ikke en pointe i, at jeg slår dem, for hun vil gøre det under alle omstændigheder,« siger Lindsey Vonn.

