Lindsey Vonn er blevet skadet under træningen og melder fra til sæsonens første styrtløb og super-G.

Den amerikanske skiløber Lindsey Vonn må væbne sig med tålmodighed, inden hun kan sætte jagten ind på Ingemar Stenmarks sejrsrekord.

34-årige Vonn er blevet ramt af en knæskade under træningen og har derfor meldt afbud til sæsonens første World Cup-løb i fartdisciplinerne styrtløb og super-G, som bliver kørt i Canada 30. november til 2. december.

- I går styrtede jeg under træning og slog mit knæ, skriver Vonn på Twitter.

- Den gode nyhed er, at jeg ikke skal opereres. Den dårlige nyhed er, at jeg ikke kører i Lake Louise. Lake Louise har altid været mit favoritsted på World Cuppen, og jeg er meget ked af, at jeg ikke er med i år, skriver hun.

Ikke mindre end 18 World Cup-sejre har Lindsey Vonn hentet i Lake Louise gennem årene - deriblandt hendes første tilbage i 2005.

Hun har annonceret, at denne sæson bliver hendes sidste som aktiv, uanset om det lykkes hende at snuppe de fem sejre, hun mangler for at vippe Stenmark af pinden som alletiders mest vindende skiløber.

Den svenske slalomlegende nåede 86 sejre mellem 1974 og 1989. På Lindsey Vonns cv står der foreløbig 82 sejre.

Hun oplyser ikke, hvilken type knæskade, der er tale om, og hvor lang en pause hun skal holde.

/ritzau/