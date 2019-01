Den amerikanske skiløber Mikaela Shiffrin hentede sin 11. World Cup-sejr i sæsonen, da hun vandt i Cortina.

Amerikanske Mikaela Shiffrin har blikket stift rettet mod den samlede World Cup-sejr.

Søndag vandt hun i Cortina d'Ampezzo, da hun hamrede i mål 0,16 sekunder hurtigere end Tina Weirather fra Liechtenstein i disciplinen super-G.

Østrigske Tamara Tippler blev nummer tre. Hun var 0,18 sekunder langsommere end Shiffrin, som vandt for første gang på det italienske skiresort.

Følelsen af sejr er imidlertid ikke ny for Shiffrin. Søndagens sejr var hendes 11. i sæsonen og den tredje i super-G.

Hun fører klart i den samlede World Cuppen-stilling foran Petra Vlhová fra Slovakiet og Wendy Holdener fra Schweiz.

22 af 37 World Cup-afdelinger er kørt. Men superstjernen Lindsey Vonn kan have kørt sin sidste.

Vonn har længe siddet ude med en skade, før hun fredag kørte sig til en 15.-plads, da hun gjorde comeback samme sted.

Det fulgte hun op med en niendeplads i styrtløb lørdag, men søndag blev den 34-årige veteran ikke noteret for et resultat. Hun kørte skævt ned ad pisten, mens hun jagtede hurtigste tid.

Lindsey Vonn har 82 sejre i karrieren og jagter legenden Ingemar Stenmarks rekord på 86 sejre.

Vonn har tidligere meddelt, at denne sæson er hendes sidste, men søndag åbnede hun for, at hun på grund af smerter nu kan have kørt sit sidste løb.

- Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal tænke lige nu. Det var helt klart ikke sådan, jeg havde håbet, at tingene ville falde ud.

- Jeg har kæmpet mig gennem skader i min karriere, men måske bliver det for meget denne gang. Jeg er ikke sikker. Jeg vil tænke over det i et par dage og træffe en beslutning, siger Lindsey Vonn ifølge AP.

/ritzau/