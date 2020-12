Seks gram kokain, 0,6 gram MDMA og alvorlige trafikforseelser har sat mere end bare en kæp i hjulet på den norske langrendsstjerne Petter Northug.

For efter at have kørt alt for stærkt af fire omgange – med en hastighed på helt op til 221 km i timen – at have filmet det og have kørt i modsat vejbane, har den 34-årige nordmand fået frataget sit kørekort for altid, ligesom han er blevet idømt syv måneders ubetinget fængsel.

Men nu kaster hans lovløse optræden også en tyk tåge ud over hans fremtid som tv-ekspert. Det skriver norske Dagbladet.

»Det er en alvorlig sag, som vi tager kraftig afstand fra, men det er ikke naturligt for mig at tænke noget om selve dommen,« siger Sarah Willand, der er kommunikationsdirektør hos TV 2 Norge ifølge Dagbladet.

Norske Petter Northug har haft det svært efter sin langrendskarriere.

Northug har haft et samarbejde med tv-stationen, hvor han eksempelvis har dækket vintersport, men som det ser ud nu, er det svært at vurdere, om samarbejdet kan fortsætte.

Det afhænger i sidste ende af Petter Northug selv, siger Sarah Willand.

»Det er det arbejde, som Petter gør nu for at komme ud af sit stof- og livsstilsproblem, der bestemmer, hvilken retning samarbejdet bevæger sig i i fremtiden. Det ligger i tingenes natur, at han lige nu ikke kan levere det, som hans kontrakt med TV 2 siger,« forklarer hun.

Petter Northug, der også har erkendt, at han kæmper med et stofmisbrug, kan faktisk slippe for størstedelen af sin fængselsstraf.

For Northug kan være i stand til at søge om at afsone resten af sin straf i hjemmet med fodlænke. Noget, han vil være i stand til at ansøge om efter blot 70 dage i fængslet.

I 2014 blev Petter Northug også dømt. Dengang var det for spritkørsel.

Northug har indrømmet alt under sagen, som har været en ren tilståelsessag fra den norske stjernes side.