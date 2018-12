Klip dit hår eller tab uden kamp.

Det var det valg, som den amerikanske bryder Andrew Johnson, forleden stod over for.

Ifølge USA Today tvang en dommer forleden Johnson til at klippe sine dreadlocks af inden en kamp i New Jersey. Og efter en længere diskussion endte det med, at Johnson måtte lade sine lange lokker falde i brydearenaen.

Sagen har efterfølgende udløst stor vrede på de sociale medier. Blandt andet skriver New Jerseys guvernør Phil Murphy følgende på sin Twitter-profil.

»Dybt chokeret over, at Andrew Johnson - en studerende på Buena Regional H.S - var tvunget til at vælge mellem at beholde sine dreadlocks eller at deltage i en brydekonkurrence. Ingen studerende burde skulle vælge mellem hans eller hendes identet og det at dyrke sport.«

Deeply disturbed that Andrew Johnson, a student at Buena Regional H.S., was forced to choose between keeping his dreadlocks and competing in a wrestling tournament. No student should have to needlessly choose between his or her identity & playing sports. https://t.co/xfrXrpHpov — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 22, 2018

Også UFC-stjernen Aljamain Sterling gik på Twitter for at udtrykke sin harme over situationen.

»Et klart tegn på en magt-overdosis. Er på en eller måde glad for, at knægten vandt kampen efter det offer, som dommerens hævntogt mod ham, holdet eller noget andet aftvang. Det var ikke OK! Pinligt,« lyder det fra Aljamain Sterling, der efterfølgende har tilbudt at træne Andrew Johnson.

Epitome of overdose on power! Smh. Glad the kid won the match after making such a sacrifice for whatever vendetta the ref had against him, the team, or “other” reasoning. That was NOT OK! Embarrassing. https://t.co/h6PZAj2EFw — Aljamain Sterling (@FunkMaster_UFC) December 21, 2018

Sagen har også fået et efterspil for kampens dommer, der - ifølge USA Today - nu er blevet udelukket fra brydning på livstid.