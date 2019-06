En væddeløbsbane i Californien er blevet genstand for had fra dyreaktivister og anklager om dyremishandling efter massevis af heste-dødsfald.

Lørdag morgen blev en fireårig vallak så skadet under en træning, at den straks måtte aflives. Det var ifølge CBS den 30. hest, der måtte lade livet på Santa Anita Park siden januar.

Hesten blev trænet af Jerry Hollendorfer, og det er den fjerde af hans heste, der dør i denne sæson. Ifølge The Stronach Group, der ejer Santa Anita Park, er Hollendorfer ikke længere velkommen på anlægget.

Men det er slet ikke nok, mener dyrevelfærdsgruppen PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Foto: DAVID MCNEW

»PETA arbejder sammen med Californiens væddeløbsheste-organisation og lovgiverne i Californien for at indføre regler og lovgivning, der sikrer nul dødsfald, og dette betyder, at trænere med flere overtrædelser på cv'et ikke skal kunne få licens i denne stat.«

»En ende på al dyremishandling ville være det bedste, men disse regler må være det mindste, man kan kræve,« lyder det i en udtalelse fra PETA.

Ifølge CBS har mere end 60 væddeløbsheste mistet liver på Santa Anita Park siden starten af 2018.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, er også gået ind i i sagen.

Foto: FREDERIC J. BROWN

»Jeg fortsætter med at blive rystet over heste-dødsfaldene på Santa Anita Park. Nok er nok,« har Gavin Newsom udtalt ifølge CBS.

Og guvernøren kræver nu handling, hvis ikke banen skal lukkes ned.

Politiet i Los Angeles har indledt en undersøgelse af de mange døde heste.

Væddeløbssæsonen på Santa Anita Park slutter i denne weekend.