Der er gode måder at starte et ægteskab på. Og så er der Alex Rodriguez-måden. Den er lidt mere tvivlsom.

Den 43-årige superstjerne med en nær fortid som baseball-spiller gik for tre uger siden på knæ og friede til sin nu forlovede Jennifer Lopez. Derfor er det næppe en decideret party-starter af et interview, som en tidligere Playboy-model nu kommer med.

Zoe Gregory fortæller nemlig, at Alex Rodriguez har bombarderet hende med sleske beskeder og garneret det med et billede af sin penis for ikke så længe siden.

»J-Lo er fantastisk, og hun fortjener ikke det her. Mens han gjorde sig klar til at gifte sig med hende, spurgte han mig om sexvideoer og foreslog, at vi mødtes - og bad mig lave aftaler med andre piger,« siger Zoe Gregory og fortsætter:

Hugh Hefner sammen med Zoe Gregory tilbage i 2002. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Hugh Hefner sammen med Zoe Gregory tilbage i 2002. Foto: LUCY NICHOLSON

»Hvis han gør det helt op til det tidspunkt, hvor han frier til hende, er det bare ikke fair.«

Alex Rodriguez’ beskeder til Zoe Gregory begyndte omkring julen sidste år. Der gik ifølge Gregory ikke længe, før Rodriguez begyndte at foreslå trekanter med hendes veninder.

»Tænker du stadig over dine tre navne på sjove piger til os?«, skrev Alex Rodriguez angiveligt i en besked til Zoe Gregory, som altså angiveligt også modtog billeder af den tidligere baseballspillers penis.

»Han var som en beskidt hund. Han virkede som en trængende, liderlig fyr,« siger Zoe Gregory.

Vis dette opslag på Instagram Locking it down. #futuremrsrodriguez Et opslag delt af Alex Rodriguez (@arod) den 12. Mar, 2019 kl. 9.16 PDT

Den 44-årige tidligere Playboy-model fortæller, at hendes og Alex Rodriguez’ samtaler stoppede i slutningen af januar - små syv uger før, at Alex Rodriguez fik ja til sit frieri af Jennifer Lopez.

Men det er bare ikke den eneste ærgerlige historie, der har ramt det celebre par i tiden efter den store nyhed. For kort efter offentliggørelsen af forlovelsen, beskyldte den tidligere baseballspiller Jose Conseco nemlig Alex Rodriguez for at have haft en affære med Consecos ekskone.

»Alex Rodriguez, stop med at være en lort - stop med at være Jennifer Lopez utro,« tweetede Conseco.

Den beskyldning blev dog hurtigt affejet af Jose Consecos ekskone Jessica, der fortalte, at hun ikke havde set Rodriguez i mere end fem år og ikke havde været i seng med ham.

Hvornår Alex Rodriguez og Jennifer Lopez skal giftes, er endnu uvist. Men måske han skulle overveje at få booket en kirke inden alt for længe.