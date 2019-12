Ingen skak i seks år. Ingen stormestertitel.

For Igor Rausis er et toiletbesøg i forbindelse med en skakturnering i Strasbourgblevet særdeles dyrt.

Her blev han afsløret i at snyde. Hurtigt dukkede nemlig et billede af ham op på sociale medier, hvor man kunne se ham side på toilettet med en mobiltelefon i hånden. Han erkendte straks.

Og det er ikke tilladt at benytte sig en mobiltelefon i forbindelse med en turnering, fordi man på den måde kan benytte sig af eksempelvis en app til hjælp med at foretage et træk. Se billedet her:

Nu har den etiske komite under det internationale skakforbund afsagt dommen. Han har fået en karantæne på seks år, og han er med øjeblikkelig virkning blevet frataget sin stormestertitel.

Ved en høring har Igor Rausis erkendt at have snydt fire gange i tidsperioden 2015-19:

Tre gange har skakspilleren brugt sin mobiltelefon til at snyde og en enkelt gang har på forhånd aftalt udkommet af en kamp.

Dommen er blevet tildelt den 58-årige lette i en ren tilståelsessag.

Skakforbundet lægger dog vægt på, at Igor Rausis gerne må spille skak på nettet og fungere som lærer eller træner - dog ikke i forbindelse med officielle turneringer.

Man vil på den måde 'ikke forhindre hr. Rausis i at have en indtægt'.

Kort tid efter at være blevet afsløret ved turneringen i Strasbourg sagde den snydende skakspiller til Chess.com.

»I det mindste kan det, jeg gjorde, virke som en god lærestreg - dog ikke for mig, for jeg har spillet mit sidst spil skak allerede,« sagde Igor Rausis, der på det tidspunkt var den ældste spiller i verden i top-100.