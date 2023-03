Lyt til artiklen

Den tidligere verdensmester i skak Alexandra Kosteniuk har droppet Rusland.

Fremover stiller hun op for Schweiz som en direkte konsekvens af den russiske invasion af Ukraine.

Kosteniuk, der er kendt som dronningen af russisk skak, har været stor modstander af krigen og været åben omkring sin kritik af den russiske præsident Vladimir Putin.

Hun var en af 44 russiske topspillere, der i et åbent brev til Putin revsede ham for krigen i Ukraine.

Alexandra Kosteniuk har kritiseret Putin - og nu har hun droppet Rusland.

Nu har hun droppet alle bånd til sit hjemland.

Hun offentliggjorde selv nyheden på Twitter.

'Nu er det officielt. Jeg repræsenterer Schweiz fra 3. marts,' lyder det fra den nu tidligere russer, der bliver hyldet i kommentarfeltet.

'Hatten af for at stå fast på din overbevisning,' skriver en bruger blandt andet. En anden stemmer i: 'En kæmpe ambassadør for sporten'.

Skiftet til Schweiz var dog allerede planlagt - men først fra 2024.

Hun har allerede dobbelt statsborgerskab efter flere år i landet som skakspiller samt sit tidligere ægteskab til den schweiziskfødte Diego Garces.

Kosteniuk blev verdensmester i 2008.