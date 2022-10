Lyt til artiklen

Den norske skakverdensmester Magnus Carlsen er blevet sagsøgt af rivalen Hans Niemann.

Det viser dokumenter, som Guardian-journalisten Sean Ingle har delt på Twitter.

Amerikanske Niemann mener, at hans navn har lidt skade, efter han er blevet anklaget for snyd af blandt andre Carlsen, som Niemann højst overraskende slog tilbage i september.

»Jeg tror, at Niemann har snydt mere - og mere nyligt - end han offentligt har indrømmet, skriver Carlsen med henvisning til, at amerikaneren har erkendt at have snydt et par gange i onlineskak, da han var yngre,« har det lydt fra Carlsen.

Hans Niemann er træt af Magnus Carlsens anklager. Foto: MICHAEL THOMAS Vis mere Hans Niemann er træt af Magnus Carlsens anklager. Foto: MICHAEL THOMAS

Og det finder Niemann sig altså ikke i. Ligeledes stævner han sitet chess.com, der også har fremført påstande om snyd samt skakspilleren Hikaru Nakamura, der har en stor følgerskare på Twitch.

»Mit søgsmål taler for sig selv,« skriver han på Twitter og linker til sagens akter, hvor det blandt andet lyder, at han går rettens vej for at:

'....at komme tilbage fra den skade, de sagsøgte har påført hans rygte, karriere og liv ved at ærekrænke ham og ulovligt blackliste ham fra den profession, han har dedikeret helt sit liv til'.

Niemanns advokater skyder med skarpt mod Carlsen i søgsmålet:

'De sagsøgte har ødelagt Niemanns liv blot, fordi han havde talentet, dedikationen og frækheden til at slå den såkaldte 'konge af skak'. Vi vil holde de sagsøgte fuldt ansvarlige og fremtvinge sandheden,' lyder det.

Dermed fortsætter skakdramaet i høj grad. Søgsmålet er blot endnu et krydderi i en lang række af dramatiske udviklinger. Blandt andet er der blevet fremført en teori om, at Niemann snyder ved hjælp af analkugler.

Det er endnu uvist, hvor Carlsen forholder sig til situationen.