Mindre end tre måneder efter sin operation kan New York Jets-stjernen Aaron Rodgers begynde at træne igen.

New York Jets-quarterbacken Aaron Rodgers er onsdag vendt tilbage til træning.

Det sker, 11 uger efter at stjernespilleren blev opereret i anklen for en skade, han pådrog sig i den allerførste ligakamp i september.

Det oplyser Jets' cheftræner, Robert Saleh, ifølge Reuters.

Selv om 39-årige Rodgers vender tilbage til at kunne træne, betyder det dog ikke nødvendigvis, at han bliver klar til at spille kampe i denne sæson.

New York Jets vil nu bruge noget tid på at beslutte, hvorvidt quarterbacken skal i spil eller ej i denne sæson, lyder det.

- Det handler ikke så meget om at blive klar til at spille, som det handler om fremskridt i hans genoptræning, siger Robert Saleh.

Til at starte med vil Rodgers' program kun indebære kontaktfri træning.

- I stedet for at kaste bolden til nogle fra staben, kommer han til at kaste til holdkammerater. Der er bestemte ting, han har fået grønt lys til at gøre, som vi derfor giver ham lov til, siger træneren.

12. september var NFL-superstjernen for første gang i aktion for New York Jets i sæsonens første officielle kamp.

Få minutter efter kampens start måtte han dog udgå med en fodskade. Det skete efter en tackling, der gjorde, at Rodgers landede skævt på sit ben.

Efterfølgende stod det klart, at der var tale om en ankelskade, som siden har holdt ham ude af sæsonen. Han er blevet afløst af New York Jets' Zach Wilson.

Inden Rodgers i denne sæson skiftede til Jets, havde han med bragende succes spillet hos Green Bay Packers i hele sin karriere.

Fire gange er han blevet kåret til ligaens mest værdifulde spiller, og i 2010/11-sæsonen førte han Green Bay Packers hele vejen til Super Bowl og vandt.

