Danmarks bedste damesinglespiller, Mia Blichfeldt, må holde pause i hele september på grund af en hælskade.

Badmintonspilleren Mia Blichfeldt må melde fra til et par store turneringer i september, fortæller hun til TV2 Sport.

Hun har i et stykke tid døjet med hælproblemer, og dommen fra lægerne er nu, at hun har fået en hælspore og en hævet svangsene.

Det kræver ro, og derfor kommer hun ikke til at spille China Open, som er blandt de største turneringer på kalenderen, samt Korea Open, som begge falder i september.

- Det er en hård beslutning, men jeg mener også, det er den rigtige. For det langsigtede mål er OL i 2020, og så nytter det ikke noget at tænke kortsigtet med de kommende turneringer, hvor jeg begynder at tvivle på hælen, siger hun til TV2 Sport.

- Jeg kender mig selv godt nok til, at jeg ikke kan præstere 100 procent, hvis jeg ikke føler, jeg er klar både fysisk og mentalt.

Hun skal i den kommende tid på skånekost træningsmæssigt, men håber at kunne komme sig til at spille Denmark Open på hjemmebane fra 15. oktober.

Ved VM i august nåede Blichfeldt kvartfinalen, hvor hun tabte efter tre hårde sæt.

