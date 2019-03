Simone Biles er kun 22 år, men næste år er det slut. Helt slut.

»Jeg føler, at min krop har gået igennem så meget, og det er som om, den falder fra hinanden,« siger hun:

»Det er ikke sådan, at man rent faktisk kan se det, men det føles ofte sådan.«

Derfor melder hun klart ud, at hun kun har én stor optræden tilbage, OL 2020.

Simone Biles, verdens bedste. Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Simone Biles, verdens bedste. Foto: KARIM JAAFAR

»Jeg planlægger helt sikkert ud fra, at OL i Tokyo bliver min sidste,« siger den amerikanske gymnast, der gennem de seneste år har været et fænomen i gymnastikverdenen.

Ved OL i Rio vandt Simone Biles fire guldmedaljer og sidste år blev hun den første gymnast nogensinde til at vinde fire VM-guldmedaljer i mangekamp (2013, 2014, 2015, 2018).

Med 14 VM-guldmedaljer er hun samtidig den gymnast med flest guldmedaljer nogensinde.

Og tager man sølv- og bronzemedaljer med i regnskabet er den 22-årige amerikanske superstar såmænd også dén med flest medaljer uanset karat nogensinde.

Simone Biles, på den røde løber. Foto: VALERIE MACON Vis mere Simone Biles, på den røde løber. Foto: VALERIE MACON

Men de utrolige præstationer har altså haft en pris, fortæller hun videre.

»Jeg har smerter det meste af tiden,« siger den kun 142 centimeter høje Simone Biles i et interview med BBC:

»Men det føles egentlig o.k, for ellers kunne man måske have ydet mere.«

Simone Biles har tidligere fortalt, hvordan hun var en af gymnaster, der blev sexmisbrugt af læge på det amerikanske landshold. Læs mere om det her