Simone Biles ville allerhelst bare gemme sig.

»Jeg var meget deprimeret. Jeg forlod aldrig mit værelse, og jeg sov hele tiden,« fortæller hun:

»Jeg fortalte en af mine advokater: 'Jeg sover hele tiden, for det er det tætteste på døden'.«

Den 22-årige stjernegymnast var en af de unge piger, der blev misbrugt af den berygtede og nu straffede landsholdslæge Larry Nassar.

Larry Nassar under retssagen i januar 2018. Foto: JEFF KOWALSKY

I et interview med Priyanka Chopra Jonas i YouTube-serien 'If I could tell you just one thing' fortæller hun nu om de overvejelser, hun havde om at stå frem og fortælle, at hun også havde været udsat for overgreb.

Det gjorde hun på Twitter i januar sidste år i forbindelse med retssagen mod Larry Nassar

»Jeg havde det sådan, at jeg ikke havde lyst til at lade hele verden vide det,« siger Simone Biles, der for nyligt meldte ud, at OL næste år bliver den sidste store optræden, fordi hendes krop 'ikke kan mere'.

Hun blev siden en af de mest vindende gymnaster nogensinde. Ved OL i Rio i 2016 skrev hun historie, da hun vandt fire guldmedaljer.

Simone Biles of USA competes in the Balance Beam women's Final at the FIG Artistic Gymnastics World Championships in Doha, Qatar, 03 November 2018. Foto: NOUSHAD THEKKAYIL

Sidste år blev hun den første gymnast, der vandt VM-guld nummer fire i mangekamp. Ingen andre har vundet lige så mange VM-medaljer som Simone Biles.

Men den store succes var en af grundene til, at hun i første omgang ikke turde stå frem.

»Så ville folk ikke længere se mig som gymnasten Simone. De ville se mig som Simone, offeret for sexovergreb. Så jeg fornægtede det. Jeg begravede det og var meget deprimeret.,« fortæller Simone Biles.

Hun var bare én af hundredevis af unge amerikanske gymnaster, der er stået frem og har fortalt om de sexovergreb, som Larry Nassar i en årrække foretog.

Han blev for godt et år siden dømt skyldig og fik en dom på mellem 40 og 175 års fængsel. Han erklærede sig skyldig i syv anklager om overgreb.

I dag er Simone Biles glad for, at hun valgt at stå frem som et offer.

»Det var ikke let, men jeg føler mig som en stærkere kvinde i dag,« siger hun:

»Jeg føler, at jeg har hjulpet yngre piger ved at fortælle min historie.«