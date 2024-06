Danmark får kun én mandlig mountainbikerytter med til OL i Paris, og det bliver Simon Andreassen.

Danmark får tre mountainbikeryttere med til OL i Paris senere på sommeren, og nu er trioen udtaget.

Det bliver således Simon Andreassen, Sofie Heby Pedersen og Caroline Bohé, der får de danske billetter.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF), som har udtaget trioen på baggrund af en indstilling fra Danmarks Cykle Union (DCU).

De otte bedste nationer i verden får to ryttere med til OL, og det lykkedes altså de danske kvinder at køre Danmark i top-8.

Det lykkedes lige nøjagtig ikke for mændene, og derfor skal Simon Andreassen alene forsvare de danske farver.

Det betyder samtidig, at Andreassen har snuppet pladsen for næsen af Sebastian Fini, der også har været i spil til at få OL-billetten. Fini var Danmarks repræsentant ved OL i Tokyo i 2021.

Simon Andreassen har overbevist DCU med store præstationer i årets første måneder. Det er blandt andet blevet til sejr i en World Cup-afdeling, en EM-guldmedalje i såkaldt short track samt en EM-sølvmedalje på OL-distancen.

Han OL-debuterede som 18-årig i Rio i 2016 og skal nu med til legene for anden gang.

- I Rio var jeg med for at lære og få et indtryk af, hvad det kunne blive til. Nu kommer jeg med mere erfaring. Jeg prøvede banen sidste år, og den passer fint til mig, siger han ifølge DIF.

Caroline Bohé OL-debuterede i Tokyo i 2021 og er dermed med for anden gang. For Sofie Heby Pedersens vedkommende er der i år tale om OL-debut.

/ritzau/