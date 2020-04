Den firedobbelte OL-guldvinder Simon Ammann vil til OL i Beijing i 2022. Da vil han være 40 år gammel.

Han har vundet OL-guld fire gange og har 23 sæsoner bag sig i international skisport, men det forhindrer ikke Simon Ammann i at tage endnu en tørn på højeste niveau.

Den schweiziske skihopper meddeler således, at han stiler efter at deltage ved vinter-OL i Beijing i 2022. Dermed fortsætter den langstrakte karriere altså lidt endnu.

- Min plan er at konkurrere videre i endnu to år. Mit fokus ligger på de næste to store begivenheder, nemlig VM i Oberstdorf i 2021 og frem for alt vinter-OL i 2022, siger Ammann til Det Schweiziske Skiforbunds hjemmeside.

Den nu 38-årige veteran har i sin karriere haft en særlig evne til at time formen perfekt til OL.

Både i Salt Lake City i 2002 og i Vancouver otte år senere præsterede han at vinde begge de individuelle konkurrencer og har dermed fire OL-guldmedaljer i samlingen.

I 2010 vandt han den samlede World Cup, men i de senere år har han ikke nået samme niveau.

I den forgangne sæson sluttede han som nummer 35 i World Cup-sammenhæng.

Tidligere på ugen meddelte en anden af skihopsportens veteraner, japaneren Noriaki Kasai, at også han går efter OL-deltagelse om to år.

Hvis det lykkedes for den i dag 47-årige japaner, vil det være hans ottende OL-deltagelse.

/ritzau/