Jesper Stüker er glad for udbyttet i efterårssæsonen, selv om resultaterne har haltet til sidst.

Silkeborg sluttede efterårssæsonen af med et nederlag på 0-2 til Lyngby, men det gør ikke, at den sportslige ledelse går utilfreds på vinterpause.

Godt nok går mandskabet fra Søhøjlandet vinteren i møde med fem kampe uden sejr i ligaen, og det rækker til en femte- eller sjetteplads afhængig af andre resultater.

Og det er sportschefen i Silkeborg, Jesper Stüker, tilfreds med, når han reflekterer over efteråret i Superligaen.

- Lige nu er man påvirket af den seneste kamp, men vi havde inden kampen snakket om, at vi har haft et godt efterår.

- Det er selvfølgelig godkendt ud fra Silkeborgs standarder. 17 kampe og 27 point. Men slutningen har på en eller anden måde været lidt mat. Det er vi ærgerlige over. Men overordnet set er vi tilfredse, siger Jesper Stüker.

Når resultaterne har haltet på det seneste, kan snakken gå på, hvorvidt Kent Nielsens mandskab har overpræsteret, men det mener Stüker ikke.

- Nej, det synes jeg ikke, at vi har. Det gjorde vi måske i en periode. Vi havde en stærk periode i midten af august til september ud, hvor vi vandt fem i streg.

- Det var jeg overrasket over, at vi kunne på det tidspunkt, fordi vi havde stor udskiftning over sommeren, lyder det fra sportschefen, der giver et bud på, hvordan den dårlige form skal vendes over vinteren.

- Hvis vi kan bevare kontinuiteten, så kommer vi stærkere ud i foråret.

Cheftræner Kent Nielsen er også overordnet tilfreds med udbyttet over efterårssæsonen.

- Jeg er ærgerlig over slutningen på efteråret, hvor vi især har manglet den effektivitet, vi havde til at starte med. Vi har ikke været dygtige nok, og det er vi ærgerlige over, men som jeg også siger, så er 27 point fandeme i orden, siger cheftræneren.

Silkeborg mangler endnu to pokalkvartfinaler mod FC København, inden holdet går på vinterpause.

