Per Laursen tabte lørdag til walisiske Jonny Clayton i anden runde af dartturneringen Danish Darts Open.

Den sidste dansker er færdig i dartturneringen Danish Darts Open, der i denne weekend afholdes i Brøndby Hallen.

Lørdag tabte Per Laursen i anden runde 5-6 til walisiske Jonny Clayton. Trods nederlaget kan danskeren indløse en præmiecheck, på hvad der svarer til små 17.000 kroner for at ende blandt de 32 sidste spillere i turneringen.

Fredag aften måtte den anden dansker i turneringen, Niels-Jørgen Hansen, pakke tasken og rejse hjem efter et nederlag i sin første kamp til engelske Ryan Harrington.

Tidligere fredag havde Per Laursen spillet sig videre til anden runde med en sejr over engelske Reece Robinson.

Det er andet år i træk, at Danmark er vært for en af sæsonens 13 turneringer på PDC European Tour, hvor 48 af de bedste dartspillere kaster pile om kolde kontanter og om at sikre adgang til europamesterskabet.

Mens verdensetter og forsvarende verdensmester Michael van Gerwen ikke er med i Brøndby, så deltager flere af sportens største navne såsom Rob Cross, Daryl Gurney og Peter Wright, der alle ligger i top-5 på verdensranglisten.

Vinderen af sidste års udgave af turneringen, østrigske Mensur Suljovic, deltager også.

Danish Darts Open bliver afgjort søndag aften. Vinderen får en præmiecheck på 25.000 pund eller cirka 210.000 danske kroner. Den samlede præmiepulje er på lidt under 1,2 millioner danske kroner.

/ritzau/