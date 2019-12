Skiløberen Mikaela Shiffrin vandt overbevisende, da kvinderne lørdag dystede i storslalom i Østrig.

Efter en 17.-plads i sidste uge viste det amerikanske skifænomen Mikaela Shiffrin sig fra sin overlegne side i lørdagens World Cup-afdeling i østrigske Lienz.

Her tog 24-årige Shiffrin i storslalom sin World Cup-sejr nummer 63 i karrieren. Kun landsmanden og legenden Lindsey Vonn har med 82 sejre vundet flere gange blandt kvinderne.

Lørdag var Shiffrin suveræn, da hun vandt begge gennemløb. Hun sluttede 1,36 sekunder foran italieneren Marta Bassino. Østrigske Katharina Liensberger blev treer.

- Det er svært at tro på lige nu. Jeg ved, at det lyder mærkeligt, men det er det, siger Shiffrin til Eurosport.

- Det lyder dumt at sige, at sidste uge var hård, for jeg har stadig haft en fantastisk sæson. Så det er virkelig dumt, men jeg går op i det, og det var hårdt.

Shiffrin, der har vundet kvindernes samlede World Cup tre år i træk, fører lige nu samme stilling med 215 point ned til italieneren Federica Brignone.

Hos herrerne vandt italienske Dominik Paris lørdag for anden dag i træk i styrtløb på hjemmebanen i Bormio.

/ritzau/AFP