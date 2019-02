Petra Vlhová var bedst, da kvinderne skulle fordele VM-hæderen i storslalom i Åre.

Mikaela Shiffrin var den store favorit, Viktoria Rebensburg var den erfarne outsider, men da kvindernes VM i storslalom skulle afgøres, var det en helt tredje, der løb med guldet.

Slovakken Petra Vlhová leverede et nærmest perfekt andet gennemløb og kan de næste to år kalde sig verdensmester i den tekniske disciplin.

Til slut lå alt ellers til, at veteranen Rebensburg endelig skulle blive verdensmester. Tyskeren, der vandt OL-guld helt tilbage i 2010, var hurtigst i første gennemløb og var foran på samtlige mellemtider i anden runde.

Men Vlhová havde kørt rigtig stærkt på det nederste stykke, og så endte Rebensburg med at mangle 0,14 sekund.

Løbet endte også som en skuffelse for Shiffrin, der kom til at lide under, at hun kun blev nummer fire i første gennemløb.

Selv om hun gjorde det bedre i andet forsøg, måtte hun nøjes med bronzemedaljen.

Shiffrin er ellers på førstepladsen i World Cuppen i storslalom-disciplinen, hvor den nye verdensmester aktuelt indtager tredjepladsen.

/ritzau/