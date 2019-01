Først tabte Maria Sharapova, så ville hun ikke svare.

Den russiske tennisspiller havde på flere måder en dårlig søndag ved Australian Open.

Først blev hun sendt ud af hjemmebane-opkomlingen og -fanfavoriten Ashleigh Barty, men her sluttede Maria Sharapovas kvaler ikke. På det efterfølgende pressemøde fik hun flere spørgsmål, som hun afviste at svare på.

En journalist spurgte eksempelvis indtil, hvordan hun havde det med, at publikum buhede af hende, da hun brugte omkring syv minutter på et toiletbesøg mellem andet og tredje sæt. Og hvad hun sagde til, at publikum efterfølgende jublede over, at hun fik en advarsel for at have brugt for lang tid.

»Hvad vil du have mig til at svare på det spørgsmål?« spurgte Maria Sharapova tilbage.

»Det ved jeg ikke, bare sandheden,« replicerede journalisten.

»Jeg synes, at det er et fjollet spørgsmål at stille,« sagde Maria Sharapova.

»Men påvirkede det dig?« forsøgte journalisten igen.

Maria Sharapova svarede ikke.

Også en anden journalist fik samme behandling på pressemødet. Her blev der spurgt ind til stoffet meldonium, som kostede den russiske tennisspiller en 15 måneder karantæne, der udløb i april 2017.

»Du tog meldonium lovligt i 10 år for at afvirke dine helbredsproblemer. Nu da stoffet er forbudt, og du kan ikke længere bruge det, er det så fysisk hårdt at kapere strabadserne ved to ugers Grand Slam-tennis,« lød spørgsmålet.

Maria Sharapova tog sig til hovedet i det øjeblik 'meldonium' blev nævnt og svarede: »Er der andre spørgsmål?« Se det her:

Maria Sharapova slog i forrige runde Caroline Wozniacki ud af Australian Open, men søndag viste Ashleigh Barty sig altså at være for stærk.

Sætcifrene i kampen blev 4-6, 6-1, 6-4 til den 22-årige australier.

Hun fik efterfølgende ros fra sin modstander.

»Jeg synes, at hun spillede en virkelig god kamp. Jeg havde stadig chancer, men tog dem ikke. Jeg havde helt sikkert en nedtur i for mange partier i træk, og det gav hende selvtillid - og hun er en spiller, der har brug for selvtillid. Det udnytter hun og holder sig ikke tilbage,« ville Maria Sharapova gerne sige.