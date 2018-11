En sportlæges misbrug af mere end 150 piger og unge kvinder ryster fortsat gymnastikforbundet i USA.

USA's Olympiske Komité (Usoc) arbejder på at fratage det amerikanske gymnastikforbunds rolle som national myndighed for gymnastik på OL-niveau.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker efter gymnastikforbundets mislykkede forsøg på at reorganisere sig i kølvandet på skandalen om den tidligere sportslæge Larry Nassers seksuelle misbrug af mere end 150 piger og unge kvinder.

Larry Nasser blev i januar idømt op mod 175 års fængsel.

Hele bestyrelsen for gymnastikforbundet trådte tilbage i januar som følge af et ultimatum, som Usoc havde givet forbundet.

Og i maj blev lederen af USA's kvindelige gymnaster, Phonda Faehn, fyret fra sin post som følge af den omstridte sag om sexmisbrug.

Faehn er blandt andet blevet kritiseret for ikke at have reageret hurtigt nok, da hun blev klar over misbruget i 2015.

Men trods disse skridt står USA's gymnastikforbund fortsat over for større udfordringer, end det er muligt for forbundet at løse, mener Usoc.

- At arbejde frem mod en fratagelse (af rollen som myndighed, red.) er ikke en konklusion, der har været let at komme frem til, siger Sarah Hirshland, der er direktør for Usoc, i en pressemeddelelse.

- På kort sigt er vi nødt til sikre, at USA's gymnaster har den støtte, de har brug for.

I et åbent brev til landets gymnaster skriver Usoc-direktøren, at de "fortjener bedre". Samtidig tilbyder hun gymnastikforbundet at overgive sin myndighed frivilligt.

Den 54-årige Larry Nassar var de amerikanske gymnasters læge gennem fire olympiske lege.

Han har tilstået, at han begik overgreb mod piger og unge kvinder, da han arbejdede for Michigan State University og det amerikanske gymnastikforbund, der træner OL-gymnaster.

Over 260 piger og kvinder er stået frem og har anklaget ham for at have krænket dem seksuelt. Overgrebene er angiveligt sket under dække af, at det skulle være lægelig behandling.

/ritzau/