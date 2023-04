»Det er alt sammen min skyld.«

Sådan lød den brutale tanke hos Candice Warner, da hun blev indhentet af en 11 år gammel sexskandale i 2018.

Dengang befandt hun sig pludselig midt i orkanens øje igen, da hun sad på lægterne på et stadion i Sydafrika og blev mindet om eskapaderne på et toilet flere år i forvejen.

Lad os få omstændighederne på plads.

Candice Warner og David Warner har i alt tre børn. De har været gift siden 2015. Foto: William WEST Vis mere Candice Warner og David Warner har i alt tre børn. De har været gift siden 2015. Foto: William WEST

I 2007 var Candice Warner blot 22 år gammel, da hun og bokseren Sonny Bill Williams blev filmet på et toilet, mens de hyggede sig gevaldigt. En situation, hun tidligere har beskrevet som 'et helvede', og som næsten gav hende selvmordstanker.

11 år senere var hun så gift med den australske cricket-stjerne David Warner, og det var på lægterne til Australiens anden testkamp i Sydafrika, at Candice Warner blev centrum for stadions opmærksomhed.

Her iførte en lang række sydafrikanske fans sig en papmaske forestillende bokseren Sonny Bill Williams for at prikke til Warner-parret.

Og netop det satte dystre tanker i gang hos Candice.

»For mig selv og min familie, mig – der var gravid dengang, uden nogen vidste det – mine to døtre og min mor, der var til stede. Det var pinligt. Det knuste mit hjerte. Det var … Det var hårdt,« siger hun ifølge News.com.

»Det var hårdt at stå der og støtte David, men jeg vidste, at jeg måtte gøre det. Jeg vidste, jeg ikke kunne forlade stadion – for hvis jeg gjorde, ville David vide, at det alt sammen havde påvirket mig. Og så havde det påvirket ham.«

Inden kampen endte hendes ægtemand, David, i håndgemæng med modstanderen Quinton de Kock, og Candice Warner følte, at hun var skyld i den grimme og intense stemning omkring opgøret.

»Der tænkte jeg, at det alt sammen var min skyld. Det sårede mig virkelig. Dengang tænkte jeg virkelig, at jeg bidrog til alt det, der foregik.«

David Warner blev selv involveret i en skandale kort efter den kamp. En skandale, som omhandlede snyd og sendte sporten i Australien i knæ.

Det skete i forbindelse med holdets tredje testkamp mod Sydafrika samme år og kostede ham et års karantæne, da det kom frem, at han havde opfordret en holdkammerat til at skubbe til en af kuglerne ved hjælp af sandpapir.

