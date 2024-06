Den erfarne mexicaner skal også i de kommende år være teamkollega med Formel 1-verdensmester Max Verstappen.

Mexicaneren Sergio Perez kommer også i de kommende to år til at sidde bag rattet i Red Bulls Formel 1-racer.

Dermed fortsætter 34-årige Perez som teamkollega til Max Verstappen, som har vundet Formel 1-mesterskabet de sidste tre år i træk.

- Vi er glade for at meddele, at Sergio Perez har underskrevet en toårig kontraktforlængelse, skriver Red Bull Racing på platformen X.

I sidste sæson sluttede de to Red Bull-kørere som nummer et og to i den samlede stilling.

Målt på point var Perez dog langt efter Verstappen, og i den igangværende sæson er han blot nummer fem efter de første otte løbsafdelinger.

Det har sat gang i spekulationer om, at Perez kunne være i fare for at miste sit sæde hos holdet efter kontraktudløb. Den diskussion har Red Bull nu lukket med kontraktforlængelsen.

- Kontinuitet og stabilitet er vigtig, fastslår teamchef Christian Horner ifølge nyhedsbureauet dpa.

Sergio Perez har været en del af Formel 1-feltet siden 2011 og har foreløbig vundet seks løb. Foruden Red Bull har han kørt for Sauber, McLaren, Force India og Racing Point.

/ritzau/