Mia Blichfeldt, der er nummer 20 på verdensranglisten, leverede tirsdag en kæmpe overraskelse i første runde af badmintonturneringen Denmark Open.

Hun sendte den spanske stjerne Carolina Marín, der er nummer fem på verdensranglisten, ud ad turneringen med cifrene 21-19, 14-21, 21-19.

Blichfeldt så meget rørt ud efter sejren, og hun var også en smule overrasket.

»Selvfølgelig går man og tænker over, hvor fedt det kunne være, og man har tanker og drømme om, hvis det nu skulle ske, og hvad der skal til.«

»Det var dejligt endelig at få en sejr over hende. Det betyder rigtig meget at kunne gøre det her på hjemmebane,« siger Blichfeldt.

Opgøret blev tættere, end verdensranglisten indikerede, det ville blive. Blichfeldt spillede et flot første sæt, hvor hun efter flere tætte dueller vandt sættet 21-19 over den højt rangerede spanier.

Carolina Marín kom mere aggressivt ud til andet sæt, hvor hun spillede sig foran med fire point til stillingen 9-5. Blichfeldt hang stærkt i og skabte et spændende andet sæt, men mod slutningen trak Marín fra og vandt sættet 21-14.

De nervepirrende dueller fortsatte i tredje sæt, hvor de to fulgte hinanden godt. Blichfeldt kom op på siden af Marín til stillingen 5-5 og da Marín forsøgte at trække fra, kom danskeren tilbage og var pludselig foran 9-8.

Blichfeldt kom endnu tættere på sejren, da hun spillede sig til stillingen 14-12. Danskeren vandt tredje sæt 21-19 og fuldendte dermed den utrolige præstation.

Carolina Marin er både forsvarende verdensmester og olympisk mester.

Med sejren er Mia Blichfeldt nu klar til anden runde ved Denmark Open, der spilles torsdag.

