Leon Madsen tyvstartede i semifinalen og røg ud af VM-grandprixet i Prag, før der skulle køres finale.

Den danske speedwaykører Leon Madsen måtte skuffet sige farvel til VM-grandprixet i Prag fredag aften i forbindelse med den ene semifinale.

Danskeren blev udelukket efter en tyvstart, hvilket var anden gang det skete denne aften for Leon Madsen, og dermed lykkedes det ikke for ham at køre sig tættere på VM-toppen og i en finale.

Leon Madsen havde ellers rejst sig efter en udelukkelse tidligere på aftenen, hvor han også indkasserede en sidsteplads i et heat, men kørte sig i semifinalen med tre sejre.

Det var sæsonens femte grandprix i VM-serien i den komprimerede sæson, hvor der køres i alt otte grandprixer, og hvor der lørdag skal køres igen i Prag.

Polske Bartosz Zmarzlik vandt i Prag, og han topper den samlede VM-stilling med 79 point foran Fredrik Lindgren, der er to point efter. Tai Woffinden og Maciej Janowski følger efter, og så ligger Leon Madsen med 59 point med tre grandprixer tilbage.

Det lykkedes ikke for de øvrige to danske kørere at nå semifinalerne.

Mikkel Michelsen sluttede som nummer 11, mens Niels-Kristian Iversen var nede som nummer 13 fredag.

Mikkel Michelsen hentede en andenplads i grandprixets første heat, og det lå Leon Madsen også til i sit første heat.

Her indledte han på sidstepladsen, men kæmpede sig frem, og på sidste omgang kneb han sig forbi Jason Doyle og vandt heatet.

Nels-Kristian Iversen var tredje dansker i aktion, og det gik skidt med en sidsteplads i første heat.

Leon Madsen jagtede maksimumpoint i sit andet heat, men danskeren gav gas for hurtigt og tyvstartede og blev udelukket af heatet og sluttede også sidst i sit tredje heat.

Så skulle der leveres, og Leon Madsen hentede en sejr, mens Mikkel Michelsen bookede en sidsteplads, og begge lå dermed med seks point og kæmpede begge for at nå med i semifinalerne.

En tredjeplads i sidste heat for Michelsen betød syv point i totalen, mens Leon Madsen igen fandt farten og vandt og kørte sig i semifinalen med ni point efter en udelukkelse, en sidsteplads og tre sejre.

Frederik Lindgren, som toppede VM-stillingen inden Prag, missede finalepladsen for første gang i denne sæson, og så var det Leon Madsens tur i den anden semifinale.

Her berørte han så snoren og tyvstartede, og dermed var grandprixet slut for Leon Madsen.

