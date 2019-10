Astralis Group, der blandt andet ejer Counter Strike-holdet Astralis, vil børsnoteres inden året er omme.

Det danske Counter Strike-hold Astralis har vundet mange titler for evnerne bag skærmen, og nu planlægger Astralis Group, som er selskabet bag holdet, en børsnotering.

Det skriver Astralis på sin hjemmeside torsdag morgen.

Selskabet, der også har andre hold indenfor e-sport, har en intention om at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market, lyder det i meddelelsen.

Den administrerende direktør i Astralis Group, Nikolaj Nyholm, peger på, at E-sport allerede er en milliardindustri, og at børsnoteringen skal være med til at sikre og udvikle selskabets markedsposition.

- Vi vil investere i at gøre e-sporten og vores egne brands endnu mere interessante for fansene og lettere tilgængelige for et langt bredere publikum.

- Vi vil fortsætte arbejdet med at bygge de mest vindende hold i verden samt udvikle vores kommercielle platforme. Vi ser et stort potentiale i at videreudvikle vores produkter og skalere forretningen globalt, siger Nikolaj Nyholm til Astralis hjemmeside.

Counter Strike-holdet Astralis skal lørdag i aktion i Royal Arena ved turneringen Blast Pro Series.

/ritzau/