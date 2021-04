YouSee oplever lige nu en voldsom kritik fra deres kunder, der skriver til TV-udbyderen på Facebook.

Her kan man læse, at YouSees app er ude af drift. Brugerne kan altså ikke logge ind og se tv.

Nogle af kommentarerne lyder:

Hvorfor kan man ikke komme ind på YouSee tv hverken på pc eller mobil? Hvornår virker det igen?

Hvorfor er der ikke nogen, der kan svare på, hvad der sker for jeres produkt, der bliver klaget over? Ikke i orden.

Mange af brugerne brokker sig især over, at nedbruddet er sket lige midt i Champions League. Her spiller Real Madrid mod Liverpool og Manchester City mod Dortmund i to underholdende kampe.

En af klagerne, hvortil YouSee bekræfter nedbruddet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra YouSee, men det har ikke været muligt.

I et svar til en af de mange klager på Facebook bekræfter YouSee dog nedbruddet.

Her skriver YouSee, at de gør alt hvad de kan for at få YouSee login til at virke igen, så brugerne kan bruge appen.

Derfor beklager de generne i forbindelse med nedbruddet.