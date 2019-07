Mark O. Madsen kæmper indædt for at nå drømmen om at nå MMA-sportens helligste haller - den særdeles indbringende amerikanske organisation UFC.

For at nå dertil er Mark O. Madsen for tiden i Las Vegas for at træne. Og fredag kom han i audiens hos nogle af sportens allerstørste.

I en video, som 'The Olympian' har postet på sin Instagram-profil fremviser danskeren to af sine træningspartnere.

Og det er ingen ringere end MMA-superstjernen Khabib Nurmagomedov og dennes famøse manager, Ali Abdelaziz.