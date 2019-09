Lørdag sker det.

Den verdensomspændende MMA-organisation UFC holder for første gang et stævne i Danmark - og fredag fik de to danske MMA-kæmpere Mark O. Madsen og Nicolas Dalby en sidste mulighed for at nedstirre deres modstandere.

Det skete ved den officielle indvejning foran hundredvis af fans i Royal Arena, hvor stævnet også afvikles fredag aften.

Begge danskere klarede deres respektive vægtkrav. For Nicolas 'Lokomotivo' Dalby var det 171 pund (77,6 kg), der skulle klares til hans kamp mod brasilianske Alex 'Cowboy' Oliveira.

Mark O. Madsen er ubesejret som MMA-kæmper. Otte sejre i otte kampe. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den 31-årige brasilianer blev buhet ind på vægten af de danske fans, men han tog det med enorm overskud og kæmpe smil på læben.

Da Nicolas Dalby entrerede arenaen, skete det til stor jubel. Du kan her se seneste afsnit af B.T.s Backstage-serie, hvor vi i de seneste uger har fulgt Nicolas Dalby. Dalby holdt sig ind anelse fra brasilianeren, da nedstirringen skulle ske, men så rykkede brasilianeren helt tæt på.

»Jeg har kæmpet mig tilbage på den hårde måde gennem fire spektakulære sejre hos den europæiske MMA-organisation Cage Warriors. Og jeg er fysisk og mentalt mere klar end nogensinde. Så når jeg på lørdag går i buret mod en fighter i verdenseliten, tør jeg godt garantere mine fans en fantastisk kamp,« siger Nicolas Dalby til Viaplay.

Mark O. Madsen er lørdag aften ude på nooget nær ukendt grund, da han for første gang i mange er helt nede på 155 pund (70,3 kg).

Nicolas Dalby gør lørdag aften comeback i UFC. Foto: Nikolai Linares

Den tidligere OL-bryder kæmpede i det mest af sin bryderkarriere i vægtklassen 74 kg, mens han i begyndelsen af sin MMA-karriere har kæmpet i 77 kg-vægtklassen.

Han møder italienske Danilo 'Caterpillar' Belluardo.

De to gik hurtigt tæt på hinanden, og da nedstirringen egentlig var slut, holdt Falster-fighteren blikket stift på sin italienske modstander.

Aftenens hovedkamp står mellem svenske Jack Hermansson (der er bosiddende i Norge) og amerikanske Jared Cannonier, og Hermansson var som skandinav tydeligt på hjemmebane.

Han lignede den gladeste mand af alle, da han gik ind i arenaen.

»Det er fantastisk af være her i København. I morgen kommer jeg til at lave et show,« sagde Hermansson på scenen. Hans amerikanske modstander kæmper for første gang som hovednavn til et UFC stævne.

»Første, men ikke sidste. Alle bliver knocked out af mig, og jeg kommer til at gøre det så hurtigt, jeg kan. Fatalt.«

Der er i alt 13 kampe på programmet lørdag aften, og B.T. dækker dem alle allerede fra klokken 17.00.