Frygten for den meget omtalte coronavirus bliver ved med at sætte sit præg på store begivenheder rundt omkring i verden.

Det seneste offer for corona-frygten er det normalt så populære 'Tokyo Marathon, der er blevet afviklet søndag - og blev vundet ethioperen Birhanu Legese i tiden to timer, fire minutter og 15 sekunder.

Sidste år deltog mere end 35.000 løbere i det udmagrende ræs, der fører feltet igennem den japanske hovedstads gader. I år stillede kun 300 deltagere til start!

Hvor grotesk situationen egentlig er, illustreres bedst via det følgende billede:

Til venstre ses årets felt kort inden startskuddet - og til højre er det sidste års Tokyo Marathon, lige inden løbet sættes i gang.

Arrangørerne havde samtidig opfordret befolkningen i den japanske millionby til IKKE at stille sig op i gaderne for at se på løberne kæmpe sig gennem de sådan cirka 42 kilometer. Derfor var der decideret mennesketomt mange steder på ruten.

I sidste ende blev det Birhanu Legese, der genvandt Tokyo Marathon. Den kenyansk fødte israeler Lonah Korlima Chemtai Salpeter vandt hos kvinderne i tiden 2 timer, 17 minutter og 45 sekunder. Det er ny rekord i løbet.

Japan har generelt været hårdt ramt af coronavirussen med 1000 registrerede tilfælde, inklusive de 705 mennesker, som blev smittet på krydstogtskibet Diamond Princess. Det blev holdt i karantæne nær Tokyo i februar. 11 mennesker er døde af virusset i Japan. Heraf er 6 fra krydstogtskibet.

Tokyo Marathon er langt fra den første sportsbegivenhed, der bliver påvirket af coronavirussen, der indtil videre har kostet næsten 3.000 mennesker livet på verdensplan. Følg B.T.s liveblog om konsekvenserne over hele kloden her

Eksempelvis er aftenens storkamp i den italienske Serie A mellem Inter og Juventus blevet udskudt til maj - på grund af et hidsigt udbrud af virussen i det nordlige Italien.

Tokyo skal om fem måneder være vært for de olympiske lege.

