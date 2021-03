Vores klode har ændret sig gevaldigt, siden coronakrisen tog over.

For de fleste virker en verden som den, vi bare kendte for to år siden, formentlig som en fjern tanke.

En verden uden mundbind og håndsprit, men med glade folkemængder som står tæt sammen i massiv jubel.

Sådan er virkeligheden dog lige nu i New Zealand.

Sailing - 36th America's Cup - Waitemata Harbour, Auckland, New Zealand - March 17, 2021 Fans celebrate after Emirates Team New Zealand won the 36th America's Cup REUTERS/Simon Watts Foto: SIMON WATTS Vis mere Sailing - 36th America's Cup - Waitemata Harbour, Auckland, New Zealand - March 17, 2021 Fans celebrate after Emirates Team New Zealand won the 36th America's Cup REUTERS/Simon Watts Foto: SIMON WATTS

Landet med mere end 5 millioner indbyggere har registreret imponerende få corona-tilfælde. Cirka 2.500 er blevet smittet, og derfor agerer landet kulisse nu for vilde scener og billeder.

Det store sejlads America's Cup blev derfor afholdt på almindelig, ikke-coronapræget vis, og tusinder af glade sejlsportsfans har fulgt med i store grupperinger.

Og på billederne fra byen Auckland ser man en verden, der ikke engang lugter af corona.

Kameraer og selfiebilleder afløs afstanden og mundbindene, da Team New Zealand til stor jubel vandt America's Cup foran italienske Luna Rossa Prada Pirelli.

Vinderen kåres over 13 sejladser, og det er fjerde gang, at Team New Zealand vinder det prestigefulde trofæ.

Du kan se flere billeder fra det vilde arrangement herunder.

Spectators celebrate Team New Zealand's victory in the 36th America's Cup against Luna Rossa Prada in Auckland on March 17, 2021. (Photo by Gilles Martin-Raget / AFP) Foto: GILLES MARTIN-RAGET Vis mere Spectators celebrate Team New Zealand's victory in the 36th America's Cup against Luna Rossa Prada in Auckland on March 17, 2021. (Photo by Gilles Martin-Raget / AFP) Foto: GILLES MARTIN-RAGET

Team New Zealand crew members celebrate their victory of the 36th America's Cup against Luna Rossa Prada in Auckland on March 17, 2021. (Photo by Gilles Martin-Raget / AFP) Foto: GILLES MARTIN-RAGET Vis mere Team New Zealand crew members celebrate their victory of the 36th America's Cup against Luna Rossa Prada in Auckland on March 17, 2021. (Photo by Gilles Martin-Raget / AFP) Foto: GILLES MARTIN-RAGET

TOPSHOT - Team New Zealand's skipper Peter Burling (C) holds the America's Cup, affectionately known as the Auld Mug, after winning the 36th America's Cup against Luna Rossa Prada in Auckland on March 17, 2021. (Photo by Gilles Martin-Raget / AFP) Foto: GILLES MARTIN-RAGET Vis mere TOPSHOT - Team New Zealand's skipper Peter Burling (C) holds the America's Cup, affectionately known as the Auld Mug, after winning the 36th America's Cup against Luna Rossa Prada in Auckland on March 17, 2021. (Photo by Gilles Martin-Raget / AFP) Foto: GILLES MARTIN-RAGET