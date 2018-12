Juleaften anno 2018 er overstået.

Anden er spist, vinen drukket og lysene pustet ud. Tilbage er de udpakkede gaver, mavepinen og naturligvis billederne. Billeder af tilsovsede tallerkener, juletræer og glade mennesker i pænt tøj og julesweatre.

Overalt i de danske hjem var smartphonen på overarbejde. Også hos nogle af landets største sportsstjerner.

Nogle af de billeder fandt vej til det sociale billedmedie Instagram. Her er en udvalgt håndfuld billeder af juleaften hos nogle af de store:

Caroline Wozniacki holdt juleaften med sin forlovede David Lee, sine forældre og hans kæreste og barn. Netop Wozniackis bror, Patrik, har lagt billedet op af hele familien i hver sin julesweater. Mere julet

Merry Christmas from the whole family #merrychristmas Et opslag delt af Patrik Wozniacki (@patrikwozniacki) den 25. Dec, 2018 kl. 6.31 PST

Også håndboldspilleren Hans Lindberg tilbragte julen i familiens skød. Fløjen fra tyske Füchse Berlin spenderede aftenen i selskab med sin kone, Jeanette Mackenhauer Lindberg, og parrets børn.

Glædelig jul Et opslag delt af • Hans Lindberg • (@hanslindberg18) den 25. Dec, 2018 kl. 3.23 PST

Chelseas danske forsvarsstjerne, Andreas Christensen, var også i godt selskab juleaften. 'AC' står foran et krævende juleprogram med den engelske storklub - hvis han vel at mærke får spilletid. Han fejrede derfor en rolig jul med kæresten Katrine Fogt Friis.

Merry Christmas Et opslag delt af Katrine Friis (@katrinefogtfriis) den 24. Dec, 2018 kl. 12.19 PST

Jakob Fuglsang er rejst langt væk i julen. Cykelrytteren spenderer julen i Sydafrika, hvor han ferierer med konen Loulou og parrets datter.

South african christmas vibes #happydays Et opslag delt af Loulou Fuglsang (@louloufuglsang) den 25. Dec, 2018 kl. 1.13 PST

Den danske landsholdsangriber Nicolai Jørgensen har haft et blandet år. Men juleaften var det store smil fundet frem, da han sammen med sin kone, Theresa, stillede op til årets julefoto. Jørgensen har nu en lille måneds juleferie. Den hollandske Æresdivision ligger således stille frem til 19. januar.

Merry Christmas Et opslag delt af Jørgensen #9 (@nicolaijorgensen9) den 24. Dec, 2018 kl. 3.05 PST

Juleaften fylder næppe det store i Mikkel Hansens hoved netop nu. Om få uger skal han spille VM på hjemmebane. Men vigtigere endnu bliver han indenfor få dage far for første gang. Hansens kæreste, Stephanie Gundelach, har termin 'i slutningen af demcember', har håndboldstjernen tidligere fortalt. Så en fødsel tæt på VM er på trapperne. Julebilledet taget af Hansens kæreste oser derfor ikke just af nisser, and og julelir.