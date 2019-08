Av av!

Den britiske sportsvært Ian Payne viser nu resultatet af et brutalt overfald frem på Twitter.

Den 56-årige tv-personlighed, der tidligere har arbejdet for Sky Sports og nu er ansat hos ITV, blev under en tur i byen pludselig overfaldet - og endte med at blive skåret i ansigtet med en flaske.

Og på Twitter har han nu delt et billede af sig selv, hvor et stort og tydeligt ar pryder venstre side af hans ansigt.

Thank you met police and nhs west Middlesex hospital for your amazing skills. Not thank u to the glasser who thought this was ok. Ian. pic.twitter.com/6S01Vc0ogE — Ian Payne (@ianpaynesport) August 24, 2019

»Tak til politiet og til hospitalet i Middlesex for jeres fantastiske evner. Ikke tak til dig, flaskemand - der synes, at dette var okay. Ian,« skriver han som kommentar til billedet.

I bleed Don. So I can be killed ! My napkin !.x I https://t.co/B7Vj4Z6bZq pic.twitter.com/O8z4bHmEaR — Ian Payne (@ianpaynesport) August 24, 2019

Og Ian Payne fortsætter sin lovprisning af politiets og ambulancemedarbejdernes arbejde.

»Når du har brug for dem, er vores udrykningsservice de bedste i verden. Seriøst. Tak.«

»Politiet var fantastiske. Og lægerne. Seriøst. Fantastisk,« skriver tv-værten, der siden har modtaget massevis af god bedring-hilsner på sin Twitter-profil.