Så er han her.

Mike Tyson er tirsdag ankommet til Danmark, hvor han skal deltage i to foredrag med Mikkel Kessler.

Kort før middag er den tidligere boksemester landet i Københavns Lufthavn med sit entourage.

Herunder kan du se den småkontroversielle amerikaner efter ankomsten:

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Mike Tyson var flankeret af sikkerhedsvagter, da han vandrede gennem lufthavnsområdet til en ventende bil udenfor.

Bagagen blev klaret af nogle fra hans slæng.

I Danmark skal Mike Tyson være med i to eksklusive talkshow, hvor han sammen med Mikkel Kessler vil fortælle om karriere, kampene og vejen til den aboslutte top i den barske professionelle boksesport.

Showene finder sted i København og Herning (henholdsvis i Cirkusbygningen og i MCH Kongrescenter) tirsdag og onsdag i denne uge.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

»Jeg ved ikke, hvad de kommer til at spørge mig om, men jeg ser frem til at se, hvad der sker,« har Mike Tyson for nyligt sagt til B.T. om sin tur til Danmark. Læs mere om det her

Opdateres...