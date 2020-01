Beat Feuz tog sejren på hjemmebane, da der lørdag blev kørt styrtløb i schweiziske Wengen.

Der var rigeligt at juble over for de fremmødte tilskuere, da der lørdag blev kørt styrtløb i herrernes alpine World Cup i schweiziske Wengen.

Hjemmebanefavoritten Beat Feuz tog således sejren i det traditionsrige løb, der er blevet kørt siden 1930 og er blandt de mest velbesøgte begivenheder i World Cup-kalenderen.

Den 32-årige schweizer kom hurtigst ned ad den 2,9 kilometer lange Lauberhorn-pisten i tiden 1 minut og 42,53 sekunder.

Det var 0,29 sekunder hurtigere end italienske Dominik Paris, som lige nøjagtigt tog andenpladsen foran Thomas Dressen. Tyskeren var kun 0,02 sekunder langsommere end Paris.

Sejren var Feuz' tredje i Wengen og hans 13. i alt i karrieren.

Resultatet ændrer ikke på ret meget i den samlede stilling. Feuz rykker op på sjettepladsen med 361 point. Franske Alexis Pinturault indtager førstepladsen med 613 point, hvilket er to mere end norske Henrik Kristoffersen på andenpladsen.

Til gengæld rykker Beat Feuz med lørdagens sejr op på førstepladsen i World Cup-stillingen inden for styrtløb, hvor han efterfølges af de samme to som også blev to og tre lørdag - Dominik Paris og Thomas Dressen.

Fredag vandt østrigske Matthias Mayer i Wengen, da der blev dystet i kombineret. Søndag står den på slalom.

