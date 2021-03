Marco Odermatt var hurtigst i World Cup-løbet i Østrig og bevarer spændingen i super-G-konkurrencen.

Den nykårede dobbelte verdensmester Vincent Kriechmayr håbede, at han kunne lukke kampen om World Cup-titlen i disciplinen super-G søndag, men sådan gik det ikke.

Skistjernen endte på tredjepladsen i Saalbach-Hinterglemm og måtte se sejren gå til schweizeren Marco Odermatt, mens franskmanden Matthieu Bailet blev toer.

Odermatt var mere end et halvt sekund hurtigere end nummer to.

Med sejren bevarer Marco Odermatt spændingen i konkurrencen før sæsonens sidste super-G-løb.

Odermatt er 83 point efter østrigeren, og hvis alt flasker sig, kan han dermed overtage førstepladsen i det sidste løb, som afvikles 18. marts i schweiziske Lenzerheide.

Her er der 100 point til vinderen.

- Det var et perfekt løb, siger Odermatt ifølge dpa til tv-stationen ARD efter konkurrencen.

- Det er godt, at jeg kan bevare spændingen helt til det sidste. Man skal køre helt til grænsen for at skaffe point.

Ud over at nærme sig førstepladsen i super-G, kom han også markant tættere på den samlede førsteplads på tværs af alle discipliner.

Den tilhører fortsat Alexis Pinturault, selv om franskmanden blot blev nummer 15 i søndagens konkurrence.

Odermatt er 81 point efter Pinturault.

