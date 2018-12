Det er præcis fem år siden, at Michael Schumacher var ude for den forfærdelige skiulykke, der sendte ham i flere måneders koma og siden har holdt ham helt uden for alle mediers søgelys.

Kun den nærmeste familie og venner ved, hvordan den tidligere Formel 1-stjerne har det i dag. Men nu fortæller manden bag redningsaktionen, at Michael Schumacher ulykke også var decideret uheld.

For havde det bare sneet, som det normalt gør i slutningen af december i de franske Alper, havde Schumacher sandsynligvis levet sit liv som normalt nu.

»Nogle af vores folk var allerede på ulykkesstedet om eftermiddagen. Jeg var der dagen efter, hvor jeg tog billeder og talte med eksperter. Jeg så også den sten, som Schumacher ramte med sine ski, og den sten, han ramte med sit hoved.«

Michael Schumacher på ski i 2005. Foto: STRINGER Vis mere Michael Schumacher på ski i 2005. Foto: STRINGER

»Det specielle var, at det havde sneet så lidt i dagene før, at stenene var lidt dækket af sne, men kun med et tyndt lag sne. Han kunne ikke se stenen. Men hvis det havde sneet mere, var Schumacher sandsynligvis bare gledet over den første sten,« fortæller Stephane Bozon, der var ansvarlig for koordineringen af redningsaktionen, til tyske Focus.

Stephane Bozon var manden, der sad med beslutningerne i de franske Alper den 29. december 2013. Michael Schumacher var på ski i det franske skisportsområde, da han valgte at køre udenfor de optegnede skipister og i stedet bevæge sig ud på de såkaldte offpister.

Det var her, at den manglende sne betød, at det kun lige dækkede for stenene, men altså ikke var nok til også blot at gøre stenen til et bump på Schumachers vej.

Michael Schumacher var decideret uheldig i forhold til vejret, men i forhold til selve skaden og redningsaktionen var heldet et andet.

Et billede af det sted fra 2013, hvor Michael Schumacher blev ramt af en skiulykke. Foto: GUILLAUME BONNET Vis mere Et billede af det sted fra 2013, hvor Michael Schumacher blev ramt af en skiulykke. Foto: GUILLAUME BONNET

»De først ankomne til ulykkesstedet bad om det, fordi ulykkesstedet var tæt på pisten. Det var svært for dem at transportere ham forsigtigt og roligt. Og det var åbenlyst, at det var meget alvorligt. Ellers havde vi ikke brugt en helikopter. Hr. Schumacher var heldig,« siger Stephane Bozon og forklarer heldet:

»Ulykken skete midt i sæsonen, og på det tidspunkt af året er der til tider flere redningsaktioner på samme tid, som kræver helikopter. Vi er trods alt ansvarlige for flere skiområder. Men på dette tidspunkt var der ikke andre, så en helikopter var ledig med det samme. Vi skulle ikke vente. Det kunne have været værre for ham, hvis vi ikke havde været der med det samme,« siger Bozon.

Og han fortæller mere detaljeret om selve redningsaktionen.

»Det tager kun få minutter fra helikopterbasen i Courchevel til Meribel. Jeg kan stadig huske, at akutlægerne i helikopteren havde problemer med den første hjælp på pisten på grund af ulykkens lokation. Det er en anden grund til, at de besluttede at flyve til Moutiers først for at stabilisere ham. Derefter blev han fløjet til hospitalet i Grenoble.«

Michael Schumachers kone, Corinna Schumacher, forlader her hospitalet i Grenoble, hvor Michael Schumacher var indlagt efter sin skiulykke, 2. januar 2014. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Michael Schumachers kone, Corinna Schumacher, forlader her hospitalet i Grenoble, hvor Michael Schumacher var indlagt efter sin skiulykke, 2. januar 2014. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Michael Schumachers tilstand har siden ulykken var et mysterie. Det er sikkert, at den snart 50-årige tysker lå i koma i flere måneder, men siden også er kommet til bevidsthed. Han plejes nu angiveligt døgnet rundt i sit hus i schweiziske Gland, hvor der også er blevet bygget til for, at Schumacher kan få den bedste behandling.

Seneste nyt er, at Michael Schumacher angiveligt ikke længere er sengeliggende, men resten er en stor hemmelighed. Og det er det også for manden, der var med til at redde Michael Schumacher.

»Nej. Jeg ved heller ikke, hvordan han har det. Men jeg tænker på den her ulykke ret ofte. For eksempel når jeg ser en piste med sten i kanten. Derfor vil jeg gerne høre godt nyt om Michael Schumacher,« siger Stephane Bozon.

Han får nok næppe sit ønske opfyldt dog. For Michael Schumachers tilstand forbliver nok et mysterie lidt endnu.

Michael Schumachers hjem i Gland i Schweiz, hvor han modtager daglig hjælp efter sin skiulykke. Foto: LAURENT GILLIERON Vis mere Michael Schumachers hjem i Gland i Schweiz, hvor han modtager daglig hjælp efter sin skiulykke. Foto: LAURENT GILLIERON