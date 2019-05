Peter Schmeichel som teknisk direktør i Manchester United?

Det har været et rygte på et tidspunkt omkring den tidligere landsholdsmålmand og Manchester United-legende. Rygterne opstod, da Peter Schmeichel selv indikerede i et interview med BBC, at han ville overveje jobbet, hvis hans gamle klub ringede.

Men det er der blevet lagt for meget i, fortæller han til B.T. i forbindelse med Energi Danmark Champions Battle i Cirkusbygningen, hvor skakverdensmesteren Magnus Carlsen er hovednavn.

»Jeg smed ikke mit eget navn ind i puljen. Det har jeg slet ikke gjort selv. Det eneste, jeg har kommenteret, var, at jeg ville overveje det, hvis jeg blev spurgt om det.«

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

»Jeg har private projekter, som optager al min tid. Det ville kræve, at jeg skulle stoppe alt andet, hvad jeg lavede. Det er jeg ikke helt parat til endnu,« siger Peter Schmeichel, der dog fastholder, at man ikke kan sige nej til United, hvis man har en fortid der:

»Men det er klart, at hvis de kommer og spørger, jamen, så skal man jo nærmest sige ja. Men det er ikke noget, der er i mine planer i øjeblikket.«

Trods en sløj Manchester United-sæson er han optimistisk og tror, at De Røde Djævle kan komme tilbage på sporet under Ole Gunnar Solskjær.

»Det har ikke været nogen god sæson, det er det eneste, jeg kan sige. Nu får vi en mulighed for at justere og regulere, så vi kan slutte et par pladser bedre næste år. Men det er ikke noget, der sker over en nat eller et transfervindue. Man må væbne sig med tålmodighed og så håbe og stole på, at Ole kan finde de rigtige spillere.«

Peter Schmeichels tilstedeværelse i Cirkusbygningen onsdag aften skyldes ikke nødvendigvis skakspillet, men i højere grad gæsterne.

Målmandslegenden forklarer, at han er stor fan af Peter Lund Madsen, der skal interviewe Magnus Carlsen, mens den specielle karakter i Magnus Carlsen også tiltrækker ham.

»At have den hjernekapacitet og det overblik, den forståelse ... Jeg ved også, han er kæmpe fodboldfan. Når han har set et kampresultat, så husker han målscoren. Også selvom det går tilbage 1998, han ved det bare.«

»Det er spændende med sådan nogle mennesker. Jeg kan ikke huske sådan noget selv,« fortæller Peter Schmeichel med et grin.