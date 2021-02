1.055.730,50 kroner rigere uden at ane, hvad man har spillet på.

Sådan gik det til lørdag for en Tips-spiller fra Farum. Ved aftenstid kunne han nemlig juble over at have vundet over en million kroner, men uden at vide på forhånd, hvilke kampe han havde valgt at spille på.

Han satte nemlig 13 tilfældige krydser, da han spillede Tips 13 fem uger frem med de samme krydser sat hver uge, men på fem forskellige kuponer.

»Milliongarantien blev denne gang udløst på en meget usædvanlig måde. Femugers-tips er en spilform, som har eksisteret helt tilbage fra Tips-spillets gamle dage. En gruppe tippere ynder fortsat at bruge den, hvilket vi naturligvis er glade for. Især når det giver gevinst. Vi ønsker vores heldige Tips-kunde stort tillykke,« lyder det fra sportsspilchef hos Danske Spil Jens Nielsen i en pressemeddelelse.

De 13 krydser skal vi tilbage til 12. februar for at finde, da den heldige Tips-spiller lavede sin kupon i 7-Eleven-kiosken på Farum Station.

Her spillede han på de samme 13 udfald fem lørdage i streg, hvor det kun var kampene på den første kupon, som var blevet offentliggjort.

Allerede ugen efter viste det sig at være en meget god strategi, da han som den eneste i Danmark ramte 13 rigtige på lørdagens Tips 13.

Tips-spilleren ramte på sin vindende kupon nogle meget bemærkelsesværdige resultater. Totallet blev spillet i Merseyside-derbyet mellem Liverpool og Everton, hvor han uforvarende forudså den første Everton-sejr på Anfield siden 1999.

Han ramte også krydset i Premier League-opgøret mellem Burnley og West Bromwich, hvor udeholdet måtte spille den sidste halve time i undertal.

Det uafgjorte resultat holdte dog hjem. Det samme gjorde de resterende 11 kampe, som den heldige Tips-spiller havde gættet på, og han blev derfor over en million kroner rigere.