Julian Alaphilippe afviser blankt, at han gjorde noget galt på den sidste del af 8. etape.

Den franske cykelstjerne Julian Alaphilippe har intet til overs for anklagen fra blandt andre Jakob Fuglsang om, at han skulle have fået pace af en motorcykel på de sidste kilometer af 8. etape i Tour de France.

På pressekonferencen efter etapen blev franskmanden konfronteret med anklagen og valgte et sarkastisk svar.

- Ja, jeg satte min cykel op på en bil og tog motorcyklen i stedet. Det gik virkelig stærkt, siger Julian Alaphilippe.

Efterfølgende bliver han dog mere alvorlig.

- Nej, jeg mener ikke, at jeg sad for tæt på motorcyklen. Jeg kørte bare virkelig, virkelig stærkt, og det gjorde Thibaut Pinot også. De kørte også med fuld gas bagved, siger Julian Alaphilippe.

Den omstridte episode opstod på de sidste kilometer af den kuperede etape, hvor det lykkedes Alaphilippe og Pinot at stikke af fra favoritfeltet.

Duoen nåede ikke etapevinder Thomas De Gendt, men kom i mål 20 sekunder foran feltet bagved.

Det betyder, at Alaphilippe tager den gule førertrøje tilbage, mens Pinot snuppede værdifulde sekunder i forhold til rivalerne i klassementkampen.

- Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige mere. Jeg ved, at jeg ikke var bag motorcyklen, siger Alaphilippe.

Franskmanden har et forspring på 23 sekunder ned til Giulio Ciccone i det samlede regnskab.

/ritzau/