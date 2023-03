Lyt til artiklen

Hun har ikke rørt et svømmebassin i snart tre år, men hun kæmper stadig med at lægge fortiden bag sig.

Den tidligere OL-svømmer Sarah Bro oplever nemlig stadig efterslæbet af den svømmekarriere, hun havde brugt hele sit liv på, og som hun betegnede som ensom.

Det fortæller hun i 'Aftenshowet'.

»Sport var noget, jeg gjorde for mig selv, og det var ensomt. Både når det gik godt, og når det gik dårligt. Jeg var i mine egne tanker, og det har jeg også oplevet at være, efter jeg stoppede,« lyder det fra danskeren, inden hun tilføjer:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hvis jeg ikke får snakket med folk om, hvad der går mig på, eller hvordan jeg har det, så får jeg en ensomhedsfølelse. Ser jeg mig selv som ensom? Nej, men jeg har momenter af det i min hverdag.«

Det er især modet til at åbne op over for andre personer og ikke bare lade, som om alt er godt, som Sarah Bro kæmper med, lyder det videre:

»Et klart moment var, da jeg stoppede med at svømme og gik ud af porten for sidste gang. Der havde jeg gået med de her ensomhedsfølelser i lang tid og været ked af det liv, jeg havde.«

Sarah Bro har tidligere fortalt, hvordan hun ligeledes har kæmpet med at finde ud af, hvad hun skulle bruge sit liv på, da svømmekarrieren stoppede.

Sarah Bro nåede i sin karriere at vinde adskillige danske mesterskaber samt bronze ved VM, og så var hun med til OL i Rio de Janeiro i 2016.

Ved OL i 2021 var hun ansat som ekspertkommentator hos Discovery Networks.

Hun har derudover været med i tv-programmerne 'Korpset' og 'Over Atlanten'.