Ny video lader til at bakke Toronto Raptors-bossen Masai Ujiri op i, at han intet gjorde galt, da han sidste år ville fejre sit holds mesterskab.

Det skulle have været én stor fest i kølvandet på en historisk triumf. Raptors havde på udebane mod mægtige Golden State Warriors sikret sig sit første NBA-mesterskab nogensinde. Og holdets sportsdirektør, Masai Ujiri, var på vej ned på banen for at fejre det med sit hold.



Men hér gik det galt.

For da Ujiri var på vej på banen, blev han stoppet af politibetjent Alan Strickland, hvilket udviklede sig fysisk.

I første omgang kom en historie ud om, at Ujiri havde skubbet til betjenten efter et skænderi. Men sagen blev aldrig taget op, før betjenten valgte at anlægge sag i februar med påstand om, at han havde lidt både fysisk og psykisk overlast efter episoden.

Nu har Ujiris advokatfirma modsat stævnet betjenten og offentliggjort en video, der viser et lidt andet billede end betjentens udsagn om, at Ujiri skabte problemer.

I videoen, som du kan se øverst i artiklen, er der billeder både fra betjentens eget bodycam samt overvågningsbilleder fra Golden State Warriors hjemmebane i Californien.

Her kan man se, at Ujiri bliver skubbet hele to gange af betjenten, inden han skubber igen.

»Desværre er mr. Stricklands uærlige vidneforklaring omkring episoden en fortælling, der er mange bekendt: en politibetjent, der bruger sin position til unødvendig vold mod en fredelig borger. Dernæst lyver han om episoden ved at gøre offeret til gerningsmanden,« lyder det i søgsmålet fra Ujiri.

En talsmand for Almedas poiliti fortæller til lokalmediet 680 News, at Strickland holder fast i sin oprindelige forklaring på trods af video-beviserne.



Et brudstykke af en video er blevet offentliggjort, og den fortæller ikke hele historien om efterforskningen. Historien vil komme ud i forbindelse med retssagen. Vi holder fast i vores originale forklaring,« lyder det fra talsmanden Ray Kelly.

Raptors er stadig med i opløbet om at forsvare mesterskabet i dette års NBA-playoff, der finder sted i lukkede omgivelser i Orlando, Florida.