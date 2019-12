Mohamed Salah blev helten for Liverpool med to scoringer, men Watford havde flere store chancer.

Watford havde en stribe kæmpe chancer, da bundproppen i Premier League lørdag eftermiddag tabte 0-2 til Liverpool på udebane.

Men på trods mulighederne til gæsterne frygtede Mohamed Salah, der blev helten med to mål, ikke et pointtab.

- Vi har erfaring med at spille kampene til ende. Nogle gange tror jeg, at tilskuerne bliver nervøse, når vi kun har scoret en gang, men vi føler os altid sikre på, at vi har kurs mod sejren, siger han til det britiske medie BT Sport.

Egypteren henviser til, at Liverpool scorede til 1-0 før pausen og først i slutminutterne fik lukket kampen.

Ifølge Liverpool-manager Jürgen Klopp er det forventeligt, at ikke alle Liverpools sejre kommer i hus med smukt spil og overlegne præstationer, når man tænker på holdets intense kampprogram.

- Det var ikke den kønneste kamp, men jeg er mere end glad. På det her tidspunkt skal man vise modstandsdygtighed, og det synes jeg, vi gjorde.

- Watford havde sine chancer, men vi scorede de mål, der skulle til. Vi kunne have gjort kampen nemmere for os selv, men det er krævende konstant at være toneangivende, siger tyskeren til BT Sport.

Liverpool er fortsat ubesejret i Premier League. Sejren var nummer 16 af 17 mulige i sæsonen, og holdet ligger suverænt i spidsen for den engelske liga.

Leicester, der ligger på andenpladsen, spiller lørdag eftermiddag, mens sidste sæsons mestre fra Manchester City er hele 17 point efter førerholdet på tredjepladsen og gæster Arsenal søndag.

Liverpool går nu ind i en noget usædvanlig uge, hvor klubben både skal spille Liga Cup og VM for klubhold.

Tirsdag gælder det Liga Cup-kampen mod Aston Villa, og dagen efter er Liverpool den ene halvdel af en semifinale ved klub-VM mod enten mexicanske Monterrey eller Al-Sadd fra Qatar.

Af samme årsag deler Liverpool truppen op i to, så klubben kan deltage i begge dele.

/ritzau/