Torsdag sluttede en tre dage lang retssag mellem racerkøreren og tidligere manager Dorte Riis Madsen.

København. Mens Formel 1-køreren Kevin Magnussen torsdag var rejst afsted for at forberede sig til det kommende løb i Østrig, fortsatte retssagen mod ham på tredje og sidste dag i Københavns Byret.

Her sagsøger Magnussens tidligere manager Dorte Riis Madsen racerkøreren for misligholdelse af kontrakten mellem de to, der blev indgået i 2008, og siden blev revideret i 2011.

Hun kræver 20 procent af Magnussens indtægter i forbindelse med racerløb fra 1. september 2015 til og med 30. juni 2021.

Torsdag var sidste retsdag i sagen. Der falder dom i sagen 23. august klokken 13, meddelte dommer Karen Duus Mathiesen torsdag eftermiddag.

Magnussen og Madsen vidnede begge i mandags og fortalte, at racerkøreren i 2015 mundtligt meddelte Dorte Riis Madsen, at han ønskede at stoppe samarbejdet. Kontrakten løb ellers til 2021.

De fortalte begge, at det var personlige stridigheder, som førte til bruddet.

- Jeg tror, at Dorte var nervøs omkring ting, jeg lavede i min fritid. Det irriterede mig, og det var nogle af de ting, der gjorde forholdet anstrengt, sagde Magnussen mandag.

Der er foruden de to også en tredjepart i sagen, nemlig Magnussens tidligere advokat Kristian Goth Paaschburg.

Haas-køreren mener, at Paaschburg havde en interessekonflikt under forhandlingerne af manageraftalen mellem Madsen og Magnussen.

Magnussens advokat argumenterede torsdag for, at Paaschburg mere virkede som Dorte Riis Madsens advokat end Kevin Magnussens.

De vil derfor have Paaschburg til at dække for alle Magnussens tab, hvis han ender med at skulle betale Madsen.

Disse anklager afviste Paaschburgs advokat dog torsdag og krævede, at Paaschburg bliver fritaget for al erstatningsansvar.

Dorte Riis Madsen vil ligeledes have Magnussen til at erkende, at hun er den retmæssige ejer af 20 procent af et selskab, som blev stiftet i samarbejde med Bestseller-koncernen i 2010, da den investerede i Magnussens racerkarriere.

Selskabet er i dag ejet af Kevin Magnussen og Anders Holch Povlsen, der er direktør i Bestseller.

Da manageraftalen blev revideret i 2011, skulle Madsen i stedet for de 20 procent i provision modtage en årlig løn på 800.000 kroner som direktør i selskabet.

Efter Madsen blev afskediget som direktør i selskabet i juli 2015, er det ifølge hende i stedet aftalen fra 2008 om de 20 procent i provision, der bør være gældende - vel og mærke frem til juni 2021.

Magnussen, Madsen og Paaschburg får alle afklaring 23. august.

/ritzau/