Michael Jordan var en vinder og ærekær som få. Det fik både modstandere og holdkammerater at mærke, når han jordede dem for et godt ord.

Og én specifik spiller fik det at mærke i en sådan grad, at det kom til at koste ham basketball-karrieren. Det var Laron Profit, som i sæsonen 2000/01 spillede for Washington Wizards, hvor Michael Jordan var en del af ejerkredsen og en form for sportschef.

Den dengang 37-årige Michael Jordan havde netop indstillet karrieren for anden gang, men i ny og næ trænede han stadig med, når NBA-holdet gjorde sig klar. Og det var under en sådan træning, at Laron Profit traf sin karrieres nok værste beslutning.

»Vi plejede at trashtalke (svine hinanden til, red.) M.J. hele tiden, men det var kun visse ting, jeg kunne få mig selv til at sige,« siger Richard Hamilton, der spillede for Wizards dengang, i programmet 'All the Smoke', og fortsætter:

Michael Jordan i træning med netop Laron Profit i 2000. Foto: MARIO TAMA Vis mere Michael Jordan i træning med netop Laron Profit i 2000. Foto: MARIO TAMA

»Og Profit kunne engang imellem finde på at sige lidt ekstra ting, som… jeg ville ikke have gjort det.«

Richard Hamilton fik en flot karriere med et mesterskab med Detroit Pistons og blev tre gange udtaget til NBA All-Star. For Laron Profit gik det en noget anden vej.

»Jeg kan huske engang, hvor vi spillede til træning, og Prof muligvis skød den i kurven henover M.J., og han løb ned ad banen. 'Yeah, du kan ikke dække mig op med de skide gamle knæ,« fortæller Richard Hamilton og forklarer konsekvensen.

»M.J. var ophidset. Han var så ophidset, at da jeg skulle til mit farvel-møde, sagde han: 'Din kammerat, han skal væk'.«

Foto: JASON REED Vis mere Foto: JASON REED

Michael Jordan bestemte i Washington Wizards, og Laron Profit forsvandt i den efterfølgende sæson, da han blev byttet ud til Orlando Magic.

Her fik Profit aldrig en NBA-kamp, og imens trak Michael Jordan igen i trøjen hos Washington Wizards.

Det gav ham to All-Star-kampe mere, inden han endeligt sagde stop i 2003 og siden blev fyret som sportschef i Wizards kort efter. Laron Profit vendte tilbage til Wizards, men hans karriere blev aldrig noget mindeværdigt.

Indtil nu. Hvor det blev historien om, hvorfor du aldrig skal gøre dig uvenner med Michael Jordan.